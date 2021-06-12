Айсен Николаев: Созидать во имя общего дома!

Уважаемые якутяне!



От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю с главным праздником нашей страны – Днём России!

12 июня 1990 года было принято судьбоносное решение в становлении новой государственности и развитии гражданского общества. Сегодня, спустя более тридцати лет, Российская Федерация как процветающая держава укрепила свою целостность, усилила позицию в мире. И этот светлый день наполнен гордостью за родное Отечество – самую большую на планете страну с уникальным духовным богатством, непоколебимыми ценностями.

Во все времена нас, россиян, отличают единство и крепость духа, патриотизм и преданность своей Родине. И сегодня, в сложный период пандемии, сплоченность, взаимопомощь и умение сопереживать помогают нам вместе преодолевать временные трудности и созидать во имя общего дома!

Наша святая обязанность – беречь и приумножать славное историческое наследие многонационального народа, которое передается из поколения в поколение путем героических побед и свершений. От общей гражданской ответственности и плодотворного труда зависят могущество страны, будущее наших детей.

Якутия как стратегически важный регион с огромным социально-экономическим потенциалом вносит весомый вклад в достижение целей и задач устойчивого развития страны. Реализация национальных проектов, новые инвестиции придают импульс росту отраслей экономики, созданию современной и комфортной инфраструктуры в республике, повышению качества и уровня жизни якутян. Сегодня активными темпами возводятся социальные объекты, строятся дороги и мосты, облагораживаются общественные пространства, внедряются новые технологии. Убежден, что мы совместными усилиями претворим в жизнь масштабные планы во благо Великой России.

Дорогие якутяне! В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья и позитивной энергии, успехов и удачи во всех начинаниях, счастья и благополучия, мира и добра!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев