Айсен Николаев сообщил о работе в Москве

Глава республики находится в рабочей поездке в Москве. О результатах первых дней Айсен Николаев сообщил в INSTAGRAM:

«На этой неделе работаю в Москве. Вчера встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ @minstroyrf Владимиром Владимировичем Якушевым. Во время встречи мы рассмотрели реализацию в республике национального проекта «Жилье и городская среда», а также — федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Все #нацпроекты на территории Якутии исполняются в срок. Работы ведутся по графику – отставания нет!

Также мы обсудили вопросы:

-дальнейшего участия республики в федеральной программе «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ»;

-выделения средств на развитие инфраструктуры территорий новой квартальной застройки в Якутске и Нерюнгри;

-поддержки системообразующих предприятий республики, в частности, ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Мы также подписали соглашение о сотрудничестве между АО «Атомредмедзолото» и республикой в реализации программы деятельности научно-образовательного центра «Север: территория устойчивого развития». Договорились предоставлять друг другу техническую и консультативную помощь, участвовать в совместных научных, образовательных и инновационных проектах. Уверен, что вместе мы добьёмся эффективных результатов работы и выполним все намеченные планы! «