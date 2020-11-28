Айсен Николаев сообщил о новой крупной стройке

В Якутске в районе Сергеляхского шоссе продолжается строительство республиканского кардиологического диспансера. В эксплуатацию центр планируют сдать в декабре 2021 года. Сегодня объект готов на 31,4%. С ходом работ 28 ноября ознакомился глава республики Айсен Николаев.

Напомним, что первую очередь кардио-сосудистого центра открыли в 2012 году как структурное подразделение Национального центра медицины. Строительство второй очереди кардио-сосудистого центра началось летом 2019 года. Объект вошел в программу развития центров экономического роста Дальнего Востока, на его возведение из бюджета страны выделено около 4,5 млрд рублей.

Как сообщили Николаеву, строительство центра на 150 коек идет по плану. В первый год очистили территорию, снесли старые деревянные дома, находившиеся на территории, и расселили 59 семей, установили сваи и цоколь. Сегодня объект готов на 31,4%, все 8 этажей возведены, построена модульная котельная, начинается подача тепла. Ведутся работы по облицовке фасада и теплого перехода – он соединит здание с существующим клинико-диагностическим центром. В эксплуатацию центр планируют сдать в декабре 2021 года, общая площадь здания составит 15,5 тыс. кв.м.

Кардиологический центр позволит снизить смертность от болезней системы кровообращения в Якутии с 364 до 279 человек на 100 тысяч жителей к 2024 году. Эти болезни лидируют среди причин смертности якутян и составляют около половины случаев. Особое место занимают инсульты и инфаркты, в последнее время увеличивается количество случаев внезапной коронарной или аритмической смерти.

Глава Якутии заявил о скором возведении еще одного медицинского учреждения — республиканской клинической инфекционной больницы на 245 коек – и осмотрел его потенциальное место строительства. Сегодня уже заканчивается разработка проектно-сметной документации объекта.

«В следующем году обязательно нужно начать строительство еще одного объекта здравоохранения. Он у нас не предполагался в эти годы, но жизнь вносит свои коррективы. Пандемия коронавируса об этом нам очень четко заявила. Со следующего года начнем строительство республиканской клинической инфекционной больницы. К сожалению, такой специализированной больницы у нас нет. Те отделения, которые есть, приспособлены в зданиях 60-70-х годов постройки. Они никак не учитывают требования, необходимые для лечения людей с инфекционными заболеваниями», – заявил глава региона.