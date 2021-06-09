Айсен Николаев сообщил новость

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в Твиттер: «С Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым @RusMinnikhanov подписали соглашение о сотрудничестве в экономической, культурной, социальной и иных сферах, а также утвердили план мероприятий по его реализации».

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