09.06.2021
19:42
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Политика
Айсен Николаев сообщил новость
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в Твиттер: «С Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым @RusMinnikhanov подписали соглашение о сотрудничестве в экономической, культурной, социальной и иных сферах, а также утвердили план мероприятий по его реализации».
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