Айсен Николаев: Социальная газификация — важнейший проект «Единой России»

Одним из ключевых направлений Народной программы является реализация проекта социальной газификации. Об этом заявил сегодня, 19 февраля, Глава Якутии Айсен Николаев в ходе выступления в рамках отчётно-выборной конференции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». «Во всех местных отделениях надо определить координаторов партийных проектов, а также закрепить их за каждым направлением Народной программы. К примеру, одним из таких направлений является проект социальной газификации. Люди обязательно должны знать о ключевой роли «ЕДИНОЙ РОССИИ» в его осуществлении.

Каждой «первичке» на местах надо включиться в мероприятия социальной газификации, дойти до каждого дома, до каждого жителя. Уже в этом году газ будет подведен почти к 2,5 тысячам домов, а всего в план до 2030 года включено свыше 11 тысяч домовладений. Думаю, что работа по этому проекту, жизненно важному для десятков тысяч якутян, может объединить и расширить ряды сторонников партии под руководством генерального директора «Сахатранснефтегаз» Алексея Засимовича Колодезникова», — отметил в своём выступлении Глава Якутии, Секретарь Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Айсен Николаев.

Напомним, что в Послании Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года Президент России В.В. Путин поддержал предложение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», что за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте граждане платить не должны. Сенаторами Российской Федерации и депутатами Государственной Думы от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были подготовлены поправки в закон «О газоснабжении», которыми запущена программа ускоренной социальной догазификации.