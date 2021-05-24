Айсен Николаев соболезнует…

24 мая глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования в связи кончиной Дмитрия Миндиашвили.

«Ушел из жизни великий человек, один из ярких тренеров по вольной борьбе. Дмитрий Георгиевич внес значительный вклад в развитие спорта, систему подготовки борцов международного класса, физического воспитания молодежи, под его руководством подготовлена целая плеяда талантливых борцов», — сказано в телеграмме.

Дмитрий Миндиашвили подготовил двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина, трёхкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. Среди его воспитанников олимпийский чемпион Сагид Муртазалиев, призёры Олимпийских игр Сергей Карамчаков и Адам Барахоев (Берекет), двукратные чемпионы мира Виктор Алексеев и Виктор Лебедев, первый абсолютный чемпион мира Ахмед Атавов, чемпион мира Владимир Модосян, чемпионы и призёры чемпионатов мира и Европы по вольной борьбе Геннадий Жильцов, Владимир Батня, Аян Ондар и другие. В 1973 году он создал первую в Сибири и на Дальнем Востоке Красноярскую школу высшего спортивного мастерства по видам борьбы. В 2009 году она была реорганизована в Академию борьбы имени Д.Г. Миндиашвили.

«Вся его жизнь — беззаветная преданность любимому делу, пример истинного служения Родине, патриотизма и трудового подвига», — отметил Айсен Николаев.