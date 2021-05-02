Айсен Николаев: Со светлым праздником Пасхи!

Глава Якутии Айсен Николаев разместил в соцсети поздравление

Сегодня все православные отмечают великий праздник — Светлое Христово Воскресение — Пасху Господню.

Этот праздник — настоящий символ обновления, любви к ближнему и милосердия. Он наполняет сердца людей светлыми чувствами — радостью, добротой и надеждой.

Ценности, которые установились в мире благодаря христианству, всегда являлись и до сих пор являются прочным фундаментом духовного развития многих народов.

У нас в семье есть добрая традиция готовить и освящать куличи. Наша Айана очень любит этот праздник и уже который год радует нас своими вкусными куличами. И в этом году, как всегда, я с удовольствием освятил их в Градоякутском Преображенском кафедральном соборе.

Пусть сегодня каждый из вас наполнится счастьем и воодушевится на добрые дела! Желаю доброго здоровья, мира и благополучия!

Христос Воскресе!