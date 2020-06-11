Айсен Николаев: снятие ограничений в Якутске с 15 июня

Уважаемые якутяне, дорогие сограждане!

С середины марта мы вместе прошли сложный путь, встречая небывалые прежде угрозы. Отказались от нашей обычной жизни, направили все ресурсы на защиту здоровья людей, на борьбу с опасной болезнью.

Мы перестроили систему здравоохранения, направив свыше миллиарда рублей из резервного фонда республики на борьбу с коронавирусом. Открыли инфекционные стационары в районах и в столице. Увеличили до свыше полутора тысяч количество коек для лечения больных коронавирусом, оснастили их необходимым оборудованием. Более 1 100 медицинских работников – врачей, медсестер, санитаров – всё это время самоотверженно работают, не видя свои семьи, отдавая все силы лечению заболевших людей.

В короткие сроки мы развернули надёжную систему выявления болезни. Более 4 тысяч человек прошли через обсерваторы в районах республики и в городе Якутске. Под медицинским наблюдением находилось 20 тысяч человек. На полную мощность выведена работа 11 лабораторий, за время эпидемии проведено 158 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Это один из самых высоких показателей в стране в пересчёте на 100 тысяч населения.

За это время в республике выявлено 2 822 заболевших, 80% из них – жители города Якутска. На сегодня 1 589 человек выздоровели. К огромному сожалению, несмотря на все усилия врачей, мы уже потеряли 19 наших сограждан. В этих случаях болезнь оказалась беспощадной к пожилым людям с хроническими заболеваниями.

Эпидемия научила нас многому. Наработан опыт локализации серьезных очагов инфекции, таких как на Чаянде, в Алдане, в Мегино-Кангаласском и Намском улусах, опыт ликвидации коллективных вспышек болезни, как это было в общежитии Северо-Восточного федерального университета, в республиканской офтальмологической больнице.

Мы научились организовывать жизнь людей, работу предприятий в условиях пандемии. Исходя из оценки реальной угрозы распространения инфекции, с 23 апреля начали ослаблять ограничения – сначала в Арктике и труднодоступных местах, затем ряд ограничений был отменён в сельских районах.

Благодаря такому подходу, наша республика стала одним из немногих регионов, где ни в одной отрасли не остановилась работа предприятий. У нас полным ходом идёт строительство объектов, в сельском хозяйстве увеличиваются объёмы работ. На большей части огромной территории Якутии практически без ограничений работают предприятия малого бизнеса, сфера торговли, бытовых услуг, люди живут обычной жизнью.

Огромную поддержку всё это время республика получает от федерального центра.

Благодаря решениям Президента России Владимира Владимировича Путина тысячи медиков и социальных работников получают денежные доплаты. Более 30 тысячам семей с детьми оказана помощь на общую сумму 1,8 млрд рублей.

Повышенные пособия выплачены более тысяче якутян, оставшихся без работы, по 3 тысячи рублей на каждого ребёнка получили 1 600 семей безработных.

Пандемия нанесла серьёзный удар по предпринимателям, по многим отраслям экономики. Целый комплекс мер помощи со стороны федерального центра и республики направлен на сохранение малого бизнеса, на поддержку ключевых предприятий республики.

На различные виды помощи малому и среднему бизнесу предусмотрено 2,2 млрд рублей. Около 300 млн рублей в виде прямой поддержки получили индивидуальные предприниматели. В целом на антикризисные меры из федерального и республиканского бюджетов выделено 9 млрд рублей.

Сейчас мы уже видим, что беспрецедентные меры поддержки, а также то, что мы не стали вводить чрезмерные ограничения, позволяют не допускать критического падения экономики. Теперь перед нами стоит задача выхода отраслей на взятые до пандемии темпы роста. Это будет очень непросто, слишком серьёзным стал удар по экономике не только республики, но и страны, всего мира.

Но жизнь, дорогие друзья, ни в коем случае не останавливается, идёт вперёд, и нам надо возвращаться к нормальной жизни. Благодаря всем принятым мерам, благодаря самодисциплине и ответственности большинства якутян сейчас у нас постепенно появляется такая возможность.

Пройдя пики заболеваемости в двадцатых числах мая, мы вышли на стабилизацию эпидемиологической ситуации. С 4 июня коэффициент распространения инфекции не превышает единицы – а это важнейший критерий, установленный Роспотребнадзором для начала снятия ограничений.

В эти дни республиканский Оперативный штаб провёл работу по оценке ситуации. Исходя из этого, с учётом предложений главного санитарного врача республики, приняты решения по первому этапу ослабления ограничений.

Для первой и второй группы районов – в арктической зоне и сельской местности – где практически все ограничения были сняты ранее, ничего не меняется. А в городах и посёлках, где действует режим полной самоизоляции, с 15 июня начнут работать предприятия бытовых услуг, такие как парикмахерские и салоны красоты. Откроются косметические и спа-центры, массажные кабинеты. Все они будут работать по предварительной записи, при соблюдении требований социальной дистанции и дезинфекции.

Откроются магазины, расположенные в многоквартирных жилых домах. У них должен быть отдельный вход, и также обеспечиваться социальное дистанцирование в торговом зале, не менее 4 кв. метров на одного покупателя.

Масочный режим для всех жителей остаётся обязательным.

Таковы на сегодня шаги по постепенному снятию ограничений. Эпидситуация, особенно в городе Якутске, где только-только достигнута еще неустойчивая стабильность, пока не позволяет большего.

У нас есть дальнейший поэтапный план, по которому мы будем идти, неукоснительно следуя рекомендациям Роспотребнадзора, исключительно и только при положительной динамике снижения заболеваемости.

На втором этапе, с 22 июня планируется открыть летние кафе и торговые центры без работы фудкортов, разрешить в полном объёме работу общественного транспорта, включая межмуниципальные перевозки.

При этом остаются ограничения для прибывающих в республику из других регионов. Они также должны самоизолироваться на две недели, чтобы избежать завоза инфекции.

Переход на третий этап, когда будут сняты практически все ограничения, станет возможным при условии дальнейшего масштабного спада заболеваемости. Этот вопрос будет рассмотрен после 22 июня.

Друзья, все мы устали от изоляции, от многочисленных ограничений, падения доходов.

Но я не имею права на популистские, необоснованные решения, слишком велика будет цена ошибочных действий – это здоровье и безопасность якутян. Мы все должны это понимать, также как и то, что скорейший возврат к нормальной жизни зависит от ответственности и дисциплины каждого из нас. Поэтому будем четко следить за ситуацией, делать всё, чтобы дальше сдержать и победить болезнь. И как только позволит обстановка, без промедления ни на один день, снимем все запреты.

А сейчас одна из главных задач, наряду с организацией голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации – это успешная сдача Единого государственного экзамена нашими выпускниками. Мы вместе должны сделать все, чтобы эпидемия не помешала ребятам, не сломала их планов на будущее! Чтобы поддержать наших детей, которые в таких экстремальных условиях делают свой первый шаг во взрослую жизнь, я принял решение что каждый выпускник 2020 года, а это почти 8 тысяч юных якутян, получит по 5 тысяч рублей от республики! Пусть эта небольшая сумма станет знаком внимания к ним, к нашему будущему!

Дорогие друзья!

Уверен, что мы близки к победе над опасной болезнью, мы вместе прошли большой и трудный путь. Я искренне благодарю наших медиков, работников Роспотребнадзора, волонтёров. Всех тех, кто находится на переднем крае помощи людям. Благодарю вас всех, дорогие мои якутяне, за терпение, понимание и поддержку.

От всей души поздравляю вас с наступающим Днем России! Будем гордиться нашей Родиной, жить и трудиться во благо процветания нашей великой страны!

Күндү Сахам Сирин олохтоохторо!

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