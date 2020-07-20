Айсен Николаев: Снятие ограничений будет зависеть…

«За последнюю неделю у нас наблюдается существенное снижение количества заболевших. Если неделю назад было 70 случаев коронавируса, то сейчас их уже 46. Это хорошая динамика», – сказал Ил Дархан.

Николаев отметил, что ситуация остается напряженной в Якутске, где ежедневно выявляется в среднем 80% от общего числа заболевших.

«Могу сказать, что в месяц у нас по городу Якутску не более 35-45 случаев. Но практически 80% заболевших выявляются здесь. От того, какая обстановка складывается в столице республики, в дальнейшем будет зависеть развитие ситуации в целом по Якутии», – добавил глава.

Что касается районов, то все случаи, выявленные там, связаны с контактами приехавших из Якутска. По словам Айсена Сергеевича, республиканские и муниципальные власти ведут работу по регистрации детей, выезжающих в районы на летние каникулы. Так, за все лето взяты на профилактический контроль свыше 11 тысяч несовершеннолетних, в том числе за последнюю неделю – 1417 детей.

Николаев отметил, что у многих исчезает эпидемиологическая настороженность, люди перестают соблюдать ограничительные меры и носить средства индивидуальной защиты, что является недопустимым.

«Все равно нельзя расслабляться. К сожалению, болезнь не дремлет. Любые послабления вызывают скачок заболеваемости, и мы это видим в других регионах страны, поэтому нужно быть осторожнее. Дальнейшее снятие ограничительных мер зависит от того, как будут снижаться темпы распространения коронавирусной инфекции», – подчеркнул Айсен Николаев.

Напомним, за весь период в Якутии зарегистрировано 5239 случаев новой коронавирусной инфекции, из них за последние сутки – 46 случаев, в том числе 35 – в Якутске, 5 – в Нерюнгринском районе, 2 – в Булунском районе, по 1 – в Мирнинском, Таттинском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском районах.