Айсен Николаев: Сельское хозяйство Якутии — особенная отрасль

Глава Якутии Айсен Николаев определил приоритетные направления развития сельского хозяйства в Якутии на ближайшие три года. Планы были озвучены в ходе совещания с членами кабмина и народными депутатами.

Ил Дархан поручил правительству обеспечить финансирование государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 года.

В рамках формирования бюджета республики на 2022 год правительству необходимо предусмотреть средства, необходимые на строительство, реконструкцию и модернизацию производственных объектов агрокомплекса, запланировать увеличение уставного капитала ФАПК «Туймаада».

«Республике требуется масштабная инвестпрограмма, которая будет способствовать росту фермерских хозяйств. Необходимо строить коровники, зерносклады, коневодческие базы. Нужно всегда смотреть с точки зрения тех, кто работает на земле, кто реально занимается производством», — сказал Ил Дархан.

Глава Якутии назвал хорошим примером поддержки производителей субсидии коневодам.

«Благодаря этой поддержке, в конечном итоге, фермерам удалось увеличить поголовье лошадей, и несмотря на то, что размер субсидий остается на уровне 2012 года, количество поголовья не снижается. Это говорит о том, что люди нашли свою нишу и работают в ней. Такие рабочие механизмы необходимо и далее находить и внедрять», — сказал Айсен Николаев, поручив правительству расширить формы поддержки коневодческих хозяйств для роста маточного поголовья.

Кроме того, глава республики Айсен Николаев поручил предусмотреть в бюджете 2022 года способы оказания помощи тем коневодам, у которых во время лесных пожаров сгорели постройки (базы, изгороди), однако они не были учтены или оформлены.

Он подчеркнул, что сельское хозяйство в Якутии — особенная отрасль, которую нельзя рассматривать только с экономической точки зрения.

«Сельское хозяйство – отрасль, позволяющая людям обеспечивать себя и продовольственную безопасность региона. Вы должны понимать, что мероприятия, заложенные в указе и проекте бюджета должны выполняться, чтобы люди, занятые производством в сельском хозяйстве, могли запланировать свои действия. Такие расчёты готовятся на долгий срок, потому что сельское хозяйство — это отрасль с долгими горизонтами планирования», — заключил Ил Дархан.

Указ главы Якутии «О стратегических направлениях развития сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)», подписанный в декабре 2018 года, определил приоритетной целью развития отрасли до 2024 года рост уровня обеспеченности населения качественными продовольственными товарами местного производства, в том числе по молоку и молочным продуктам – до 61%, мясу и мясопродуктам – до 30 %, по картофелю – до 66%, по овощам – до 51 %, по яйцам – до 65%.