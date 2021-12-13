Айсен Николаев сегодня утром

Глава Якутии обозначил ключевые направления деятельности правительства

Глава Якутии Айсен Николаев 13 декабря на очередном планёрном совещании обозначил ключевые направления деятельности регионального правительства, связанные с вводом социальных объектов, контролем за соблюдением требований в сфере охраны труда в промышленных предприятиях, постоянным мониторингом наличия необходимых запасов лекарственных препаратов, кислорода и средств индивидуальной защиты.

По программе реновации городов Дальнего Востока основное внимание глава республики уделил разработке мастер-плана города Якутска.

«Разработка мастер-плана определит векторы развития столицы региона на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Проект должен способствовать не только устойчивому развитию Якутска, но и его социально-экономическому росту, повышению качества городской среды. Якутск должен стать удобным и комфортным для жизни городом. При этом важно, чтобы изменения почувствовал каждый горожанин», — отметил Айсен Николаев.

Он сообщил, что лучшие проекты отберёт градостроительный совет, созданный при Минвостокразвития РФ, куда войдут ведущие российские и международные архитекторы, урбанисты, главные архитекторы дальневосточных городов и ответственные лица субъектов ДФО.

В январе 2022 года совет утвердит стандартизированный подход к анализу текущей ситуации в городах, разработку технического задания на мастер-планы. До марта 2022 года градостроительный совет отберёт до десяти мастер-планов, находящихся в наибольшей степени проработки. Главная цель мастер-планов – повышение индекса качества городской среды, утверждённого Минстроем России.

Также Айсен Николаев сообщил, что в мае 2022 года в Фонде «Сколково» состоится презентация стартапов якутских инновационных компаний в ходе международной конференции «Startup village». Мероприятие будет проведено в рамках празднования 100-летия Якутии.