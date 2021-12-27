Айсен Николаев сегодня утром

Айсен Николаев обозначил ключевые задачи перед органами местного самоуправления

В 2022 году общий объём трансфертов в местные бюджеты республики на 12% превысит прошлогодние показатели и составит свыше 90,5 млрд рублей. При этом муниципальные образования особое внимание должны уделить обеспечению финансирования мероприятий, направленных на защиту населённых пунктов от природных пожаров, создание резервных фондов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, последствий стихийных бедствий. Об этом 27 декабря сообщил Глава Якутии Айсен Николаев на заседании Совета по местному самоуправлению.

«2021 год стал для нашей республики годом серьёзных испытаний, связанных с пандемией коронавируса, лесными пожарами, которые мы достойно преодолели и заканчиваем год успешно как в сфере экономики, так и социального развития. Позитивные показатели достигнуты во многих отраслях промышленного производства. Мы также видим хорошее исполнение бюджета. Уверен, что это станет хорошим заделом для работы в 2022 году», — озвучил глава региона Айсен Николаев.

Особого внимания глав муниципальных образований и городских округов также требует утверждение положений о видах муниципального контроля, изучение законопроекта, направленного на совершенствование системы органов местного самоуправления.

В ходе заседания Айсен Николаев обратил внимание глав районов и городских округов на усиление мер безопасности в новогодние праздники.

«Важно, чтобы жители республики отметили Новый год с хорошим настроением. В период новогодних выходных необходимо принять все исчерпывающие меры, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечить бесперебойную работу всех жизнеобеспечивающих структур, своевременный вывоз мусора и уборку территорий, в особенности в крупных городах. Также в период новогодних каникул должна обеспечиваться безопасность людей, в том числе от коронавирусной инфекции. Эти задачи ставятся как перед муниципальными образованиями, так и перед правительством республики. Мы все вместе должны принять меры, чтобы новогодние праздничные дни прошли для якутян в спокойных, комфортных условиях», — подчеркнул Айсен Николаев.

Кроме того, в ходе заседания в рамках подготовки празднования 100-летия республики главам районов презентован итог многолетнего уникального научного труда — трёхтомник Истории Якутии. Эту фундаментальную работу учёных представил вице-премьер Правительства Якутии Сергей Местников.