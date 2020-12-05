Айсен Николаев сегодня проверил

В республике возводится онкологический центр стоимостью 6,8 млрд руб. Ход работ 5 декабря проверил глава республики Айсен Николаев.

Главе региона доложили, что работы по строительству здания Онкологического диспансера с поликлиникой на 210 посещений в смену, стационаром на 180 коек и хозблоком ведутся согласно плану, отставаний от графика нет. На объекте работают два подрядчика ООО «Кинг — 95» и ООО «Адгезия», которые обеспечены достаточным количеством рабочих. В настоящий момент на стройке трудятся 161 человек. До 20 декабря полностью контур здания будет закрыт.

Глава республики Айсен Николаев, подводя итоги объезда, отметил, что строительство крупнейшего объекта здравоохранения республики и всего Дальнего Востока финансируется в первую очередь за счет средств федерального бюджета. Общая площадь объекта составляет свыше 25 тысяч квадратных метров.

«Мы видим, что строительство идет хорошо, работы этого года практически сделаны. Планируем в течение 2021-2022 годов основные работы выполнить. По плану здание центра должно быть введено в 2023 году. Но, учитывая темпы работы строителей и то, что онкологический диспансер важен для здоровья, жизни тысячи людей, объект должен быть введен в максимально короткие сроки. Мы надеемся, что сможем ввести к концу 2022 года. Все предпосылки для этого есть», – подчеркнул Айсен Николаев.

В настоящее время завершается работа по подбору оборудования. Объект проектировался достаточно долгое время назад и оборудование по проекту устаревшее. Глава республики отметил, что оборудование должно быть самым современным.