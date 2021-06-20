Айсен Николаев: Сегодня общество остро ощущает важность здоровья

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника!

Примите слова благодарности за ваш труд и самоотверженность, тепло и милосердие, мудрость и отзывчивость! Второй год вы достойно решаете задачи по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ежедневно, рискуя собственным здоровьем, спасаете жизни людей, делаете все для выздоровления пациентов.

Сегодня общество остро ощущает важность здоровья. Именно поэтому в Республике Саха (Якутия) 2021-2030 годы объявлены Десятилетием здоровья.

Мы продолжим укреплять первичное звено здравоохранения, усиливать профилактическую работу. Особое внимание будет уделено повышению надежности, эффективности, доступности и качества медицинских услуг, развитию системы непрерывного образования специалистов, привлечению высококвалифицированных кадров. Другой ключевой фактор — развитие научных исследований, интенсивное внедрение новых медицинских технологий, создание единого информационного пространства.

В этом году в республике уже введены в эксплуатацию 23 фельдшерско-акушерских пункта, 3 врачебных амбулатории, ведется капитальный ремонт объектов здравоохранения. В течение пяти лет планируется построить 12 центральных районных больниц, провести реконструкцию фельдшерско-акушерских пунктов, обновить медицинское оборудование в районах по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». В Якутске продолжается строительство онкологического диспансера в рамках национального проекта «Здравоохранение», а также кардио-сосудистого центра, которые будут оснащены самыми современными технологиями. Все это позволит сделать медицину более доступной для людей, создаст возможности для оказания медицинских услуг по самым высоким стандартам.

Уверен, что благодаря совместным усилиям мы достигнем поставленных целей!

В этот праздничный день выражаю особые слова признательности – ветеранам, всем тем, кто вложил свои силы, знания опыт в создание и развитие системы здравоохранения. Все нынешние достижения в сфере медицины, медицинской науки – это плоды ваших трудов и устремлений.

Желаю вам счастья, крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и новых свершений! Мира и процветания вам и вашим близким!

Глава

Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев