Айсен Николаев сегодня не в Якутске

Сегодня, 27 июня, Глава Якутии Айсен Николаев работает в Нерюнгринском районе.

В рамках рабочей поездки руководитель республики проверит ход реконструкции здания аэропорта «Нерюнгри», водопроводной насосной станции 3-го подъёма Нерюнгринского городского водоканала и асфальтирование участка автодороги в посёлке Чульман.

В первой половине дня Айсен Николаев посетит объекты горно-обогатительного комбината «Инаглинский» Угледобывающей компании «Колмар». Масштабное строительство шахты «Инаглинская» и обогатительной фабрики «Инаглинская-2» мощностью 12 млн. тонн угля в год близится к завершению.

Также Глава Якутии посетит детскую поликлинику Нерюнгри, примет участие в закладке камня на месте строительства нового жилого дома, возложит цветы к мемориалу памяти, посвящённому Великой Отечественной войне.

Кроме того, в Нерюнгри Айсен Николаев проведёт заседание оперативного штаба по COVID-19.