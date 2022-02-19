Айсен Николаев сегодня в прямом эфире
Сегодня на прямом эфире глава Якутии Айсен Николаев сказал:
- Заболеваемость в республике падает. Благодарю всех медиков за проведенную работу.
- Одно из тех ограничений, которые мы сегодня сняли, это обязательное согласование проведения спортивных мероприятий с Роспотребнадзором. Но пока они будут проводиться без зрителей.
- Ограничения мы снимаем поэтапно. На следующей неделе возобновится работа учреждений культуры.
- 1 марта студенты СВФУ начнут возвращаться к очному обучению.
- О проблеме безнадзорных животных. В приоритете — жизнь и здоровье человека. Рассматриваются предложения от регионов по изменению ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Уверен, что общими усилиями мы сможем добиться определенных результатов.
- Попросил заняться Правительство республики вопросом о возможности замещения выдачи земельных участков многодетным семьям денежной компенсацией
- Субсидии на заготовку молока будут продолжаться.
- Мы должны делать ставку на переработку газа. Сейчас мы уже вводим определенные льготы. Например, для граждан, которые будут переводить свои автомобили на газовое топливо компенсируется до 90%.
- Я уверен, что Якутск будет лучшим городом в мире на вечной мерзлоте.
- Я очень уважаю Михаила Ефимовича. И я согласен с ним в этом вопросе. Действительно, Якутия находится по качеству жизни на 70-м месте. Дело в том, что этот рейтинг учитывает климатические условия. Считается, что при таких максимально низких температурных показателях жить нельзя. По другим данным — по социальной инфраструктуре, промышленности, доходах, у нас нормальные данные.
- Уповать на природу нельзя. Нам надо усиливать работу по восстановлению лесов. Сейчас у нас работают два питомника. Мы должны на 50 % уменьшить площадь лесов, пройденных огнем.
- Мы договорились с МЧС России, что с 1 июня на территории республики будут находиться самолеты БЕ-200.
Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я)
Источник: @YakutiaOpershtab
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