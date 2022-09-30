Айсен Николаев: Добро пожаловать домой, в Россию!

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Сегодня исторический день для нашей страны и для всего мира — президент России Владимир Владимирович Путин подписал договор о вхождении в состав нашей страны четырех новых регионов. Люди, живущие в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, становятся гражданами нашей большой страны

Главные ценности российского народа – это единство, взаимопомощь, поддержка. Граждане новых областей должны чувствовать поддержку всей нашей большой семьи – России. Наша республика уже вносит свой вклад, восстанавливая донецкий город Кировское и мы обязательно продолжим помогать людям восстанавливать мирную жизнь. Президент России потребовал от нацистов немедленно уйти с наших новых территорий и сесть за стол переговоров. Я уверен, что рано или поздно это случится, а до тех пор наши братья на передовой будут с оружием в руках защищать не только наших граждан в новых регионах, но и всю нашу Родину, весь многонациональный народ России. Мы боремся не с Украиной, а со всем западным миром, требующим от нашей страны отказа от собственного суверенитета, мы боремся за счастливый и свободный путь нашей страны. Воссоединение освобожденных территорий с Россией открывает новый этап в судьбе нашей Родины, укрепит наше единство и суверенитет. Дорогие жители Донбасса, Запорожья, Луганщины, и Херсонщины – добро пожаловать домой, в Россию!