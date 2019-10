Айсен Николаев: Седьмое пекло, Джордж! Ждем тебя к северу от Стены

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ разместил в своем фейсбуке приглашение Джорджу МАРТИНУ, автору саги «Песнь льда и пламени», по которой был отснят культовый сериал «Игра престолов».

Напомним, что этим летом якутяне отправили писателю статуэтку Джона Сноу, выполненную из серебра. 3 октября Якутия услышала видеообращение Джорджа Мартина, который поблагодарил якутян. В конце обращения он выразил надежду встретиться в будущем с жителями Якутии.

И вот, глава самого холодного региона на планете Земля пригласил писателя в гости.

По мнению якутских фанатов, стена в «Игре престолов» имеет реальное воплощение в Якутии — Ленские столбы, вошедшие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Seven hells, George! George R.R. Martin

Winter is coming to Yakutia. For many years your books have been keeping Yakuts warm on winter nights. Come visit our republic and see what it means to live north of The Wall for half a year.

Седьмое пекло, Джордж! В Якутии зима совсем близко. Но уже не один год жители Якутии согреваются длинными зимними вечерами, читая твои книги. Приезжай в нашу республику в гости. Почувствуй, что значит находиться к северу от Стены половину месяцев в году.