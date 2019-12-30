30.12.2019
17:00
424
Якутия
Айсен Николаев сделал подарок восьмикласснику
Его бабушка очень рада.
Источник: https://www.instagram.com/p/B6r8MYOISR3/
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