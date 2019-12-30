30.12.2019
17:00
424

Якутия

Айсен Николаев сделал подарок восьмикласснику

Его бабушка очень рада.

View this post on Instagram

Под Новый Год приятно выступить в роли Деда Мороза. Накануне мне в директ написала бабушка восьмиклассника Давида Сергеева, который занимается косторезным ремеслом в ДШИ и мечтает о собственном инструменте для работы по кости. Меня растрогало, что ребёнок мечтает не о модных гаджетах, а об инструменте для творчества и самореализации. Поэтому я решил выполнить эту просьбу и сегодня вручил Давиду новенькую бормашину для работы по кости, которую купил сам. Был очень тронут, что Давид тоже приготовил мне подарок — прекрасный рисунок, где изображена его любимая собака. Я бы очень хотел, чтобы все дети в нашей республике имели возможность для развития и творчества, чтобы у них, как и у Давида, были увлечения, которые в будущем могут стать любимым делом жизни. А во время визита в Москву, успел принять участие в акции "Елка желаний" и исполнил желания трех ребят. Стас Червинский очень хотел побывать на Кремлевской ёлке и уже 3 января он отправится туда вместе с мамой. Карен Хачатрян получил от Деда Мороза синтезатор, а Сергей Халилов — 3D ручку. Мечтайте, стремитесь и тогда все ваши желания обязательно воплотятся в жизнь! #Якутия #СахаСирэ #НовыйГод #КремлевскаяЕлка #ЕлкаЖеланий

A post shared by Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B6r8MYOISR3/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх