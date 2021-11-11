Айсен Николаев считает недопустимым

На своем ТГК @aisen_nikolaev глава Якутии написал:

— Во время программы «Прямой разговор» мне поступил звонок от родителей юных хоккеистов поселка Серебряный Бор Нерюнгринского района. Как проинформировал меня министр по физической культуре и спорту республики Иннокентий Юрьевич Григорьев, с которым я созвонился после эфира, хоккейный корт в поселке отключили от электричества из-за долгов в размере 300 тысяч рублей. Я считаю, что ситуация недопустимая. Поручил до конца недели решить этот вопрос.