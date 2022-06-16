16.06.2022
19:18
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Якутия

Айсен Николаев: с кем встретился на ПМЭФ?

Глава Якутии сообщил в своем тгк @Aisen_Nikolaev:

Якутия, как и многие другие регионы нашей страны, развивает сотрудничество с Донецкой Народной Республикой и помогает строить там мирную жизнь. Сегодня мы встретились с Главой Донецкой Народной Республики Пушилиным Денисом Владимировичем. Обсудили дальнейшее взаимодействие, совместные проекты, а также реализацию плана по восстановлению города Кировское Донецкой обрасти. Денис Владимирович передал слова благодарности всем якутянам за поддержку в это непростое время.

Прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Корейской Народно-Демократической Республики в РФ Товарищем Син Хон Чхолем. Обсудили перспективные вопросы сотрудничества между Республикой Саха ( Якутия) и КНДР.

Фото: тгк @Aisen_Nikolaev:
Источник: тгк @Aisen_Nikolaev:

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