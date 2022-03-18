Айсен Николаев: С днем воссоединения Крыма и Севастополя с РФ!

Сегодня во всей нашей единой стране мы отмечаем этот день как великое событие. Этот день стал для нас по настоящему знаковым. Восемь лет назад это знаменательное событие открыло новый этап в судьбе России как великой державы, единой и крепкой, родной для всех народов! Мы выбрали будущее с гордостью за нашу сильную Родину!

В этом году Крымская весна особенная, мы встречаем ее в сложное время, когда наши Вооружённые Силы проводят на Украине и в Донбассе специальную военную операцию. Ее цель – защита людей, жизнь которых на протяжении восьми лет подвергалась угрозам и разрушению. Об этом заявил Президент России Владимир Владимирович Путин.

Сегодня наша страна столкнулась с беспрецедентным давлением, с настоящей экономической агрессией, развязанной западным миром. Их цель – подавить экономическую мощь России, расколоть общество и заставить нас отказаться от своих главных ценностей.



Уверен – этому не бывать! Российский народ никогда не прогибался перед угрозами, от кого бы они ни исходили! Я уверен, что каждый гражданин сделал свой выбор. Мы умеем брать на себя ответственность, никогда не видели смысла ныть, мы умеем трудиться, идти вперед и побеждать!

В этот праздничный день я искренне благодарю вас, дорогие друзья, за вашу инициативу и вашу энергию! Желаю вам новых свершений на благо родной Якутии и нашего Отечества – великой России!

Туругурдун Саха Республиката!

Туругурдун биһиги дойдубут – Улуу Россия!