22.12.2022
18:25
189

Политика

Айсен Николаев с Денисом Пушилиным подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

С руководителем Донецкой Народной Республики Денисом Владимировичем Пушилиным подписали Соглашение о сотрудничестве.

Соглашение имеет важное значение для дальнейшего социально-экономического развития наших дружественных регионов. Мы будем вместе работать по расширению и укреплению нашего взаимодействия по многим отраслям, начиная от помощи нашим военнослужащим, заканчивая сферой айти и восстановлением города Кировское. Уверен, что наши добрые отношения станут еще крепче и будут направлены на развитие наших республик и великой России!

Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

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