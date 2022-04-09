Айсен Николаев: Резко возрастает роль Северного морского пути — Интерфакс

О том, какую помощь власти Якутии оказывают малому и среднему бизнесу в период непростых экономических условий, какие перспективы открываются у Арктических районов, а также о проектах к 100-летию со дня образования республики в интервью «Интерфаксу» рассказал глава региона Айсен Николаев.

-Айсен Сергеевич, в кратчайшие сроки Якутия начала принимать антикризисные решения в условиях меняющейся экономической ситуации. Какие задачи Вы считаете наиболее важными?

-Конечно, санкции Запада отражаются на жизни миллионов людей, и Якутия — не исключение. Самое главное — сохранить уровень жизни людей, их занятость. Смысл принимаемых нами сегодня решений в этом.

Одна из главных наших задач, особенно на первом этапе, это поддержка малого бизнеса, потому что в Якутии в этой сфере задействовано много людей. Малый бизнес быстрее всего попадает под удар. В период пандемии коронавируса предприниматели серьезно пострадали, так как основная часть ограничений затрагивала именно малый бизнес.

Санкции могли серьезно осложнить их дальнейшую работу, особенно сейчас, когда в республике начинается завоз. А северный завоз — особенный: закупаются большие объемы товара, даже для того же Якутска — почти на несколько месяцев, а на северные районы — на год вперед. В такой ситуации поддержка для малого бизнеса необходима.

Мы приняли ряд быстрых решений. Во-первых, кардинально уменьшили налоги по упрощенной системе налогообложения. По подсчетам экспертов министерства экономики республики, цена вопроса для бюджета составляет почти 2,5 млрд рублей (выпадающие доходы бюджета — ИФ).

Во-вторых, докапитализировали Фонд предпринимательства республики в общей сумме на полмиллиарда рублей для выдачи займов. Выдали субсидию в 208 млн рублей основному предприятию по завозу в северные районы — АО «Якутоптторг». Это сделано, в первую очередь, для поставок муки и другого продовольствия, приобретенных по достаточно низкой цене, в арктические и труднодоступные районы. Это должно помочь удержать цены долгое время.

Для гарантий продовольственной безопасности мы приняли решение поддержать предприятия оптовой торговли и направили около 150 млн рублей на субсидирование процентных ставок для получения льготных займов. Такая же сумма выделена на гарантии для обеспечения кредитов предприятий торговли.

Кроме того перенесли на 2023 год введение налога на недвижимое имущество по кадастровой стоимости. Цена вопроса может и небольшая, около 100 млн рублей, но у бизнеса по его введению были вопросы.

Поддерживаем строительный комплекс. Аналогично тому, как это происходит в целом по стране, внедряем программу авансирования госстроек на 50%. Если помните, раньше было от 0 до 30%. Мы докапитализируем наш региональный банк для выдачи льготных кредитов предприятиям дорожной и строительной отрасли, чтобы не снижать объемы работ.

Благодаря такой комплексной поддержке мы смогли дать уверенность малому бизнесу. Необходимо было оперативно принять меры, и мы это сделали.

-Есть ли проблемы с логистикой? Регион — крупный, со сложными природно-климатическими условиями…

— В зоне круглогодичной доступности живет чуть более 20% населения республики. Соответственно, для 80% населения доступность — не круглый год. Якутск и почти вся западная Якутия уже через неделю будут оторваны от «большой» земли почти до июня. Сообщение в восточной части республики тоже будет разорвано из-за разлива рек. Север для сухопутного сообщения будет недоступен аж до следующего года. Для нас главная задача — обеспечить завоз товаров на весь этот период. Понимая это, уделяем серьезное внимание завозу топливно-энергетических ресурсов, других товаров по всем направлениям. Понятно, что есть сложности, но с нас ответственности никто не снимает за жизнь людей. Работа идет. Железнодорожная станция Нижний Бестях на противоположном берегу Лены у Якутска в эти дни принимала до 170 вагонов в сутки. Все планы по нынешнему завозу мы выполняем.

— Будут ли сокращаться из-за возможного дефицита бюджетных средств и частных инвестиций проекты и программы по развитию Арктических районов или наоборот, Север получит дополнительные возможности и стимулы развития?

— Ни одна программа развития наших Арктических районов не сокращается. Все они будут реализовываться в полном объеме. Я считаю, что из-за изменения транспортных коридоров, в целом, по стране сейчас резко возрастает роль Северного морского пути. Это скажется и на Арктических территориях Якутии, в первую очередь, прилегающих к Северному Ледовитому океану — и с точки зрения безопасности страны, и с точки зрения логистики северного завоза, и с позиции реализации на этих территориях ряда проектов, в том числе, и по освоению полезных ископаемых. Они все получают новый толчок для более интенсивного развития. Появилась более четкая осязаемая перспектива на многие десятилетия вперед.

— Айсен Сергеевич, сейчас широко обсуждается пакет западных санкций, направленный против авиационной отрасли. Есть ли угрозы для республиканских авиаперевозок? Какие планы по сохранению стабильной работы? Вы давали поручение усилить работу по восстановлению самолетов Суперджет 100, которые имеются в парке «Якутии». Эти суда в последующем могут быть использованы на международных рейсах по азиатским направлениям?

— Безусловно, санкции, которые введены в отношении авиакомпаний Российской Федерации, нас затрагивают. Я уверен, что этот момент ясно дал понять, что такая огромная страна, как Россия, должна иметь свою сильную авиационную промышленность. Мы всегда говорили о готовности закупать именно российские самолеты для обновления парка якутских авиакомпаний. Ситуация наглядно показала, насколько это важно.

Конечно, отечественные Суперджеты востребованы, в том числе, на международных рейсах авиакомпанией «Якутия». В случае возобновления рейсов, в тот же Китай и Республику Корея, эти самолеты вполне справятся с такой задачей. У нас пять SSJ, и мы хотим еще.

Однако на данный момент тех же SSJ выпускается недостаточно, к сожалению. МС-21 только запускается. Пока в стране нет промышленного производства аналогов самолетам Ан-24, которые задействуются на внутрирегиональных рейсах. Я считаю, необходимо принимать решения по стране, вкладывать средства в авиационную промышленность, чтобы иметь достойную линейку авиационной гражданской техники.

Что касается восстановления самолетов Суперджет. К сожалению, первые самолеты имели определенные дефекты. Поэтому система лизинговых платежей по этим самолетам должна быть пересмотрена.

Из бюджета республики мы также выделяем средства на поддержку наших авиакомпаний и через субсидирование авиабилетов, и через выделение бюджетных кредитов, а также через погашение займов, которые у авиакомпании образовались в период пандемии.

— Парк малой авиации, которая составляет основу авиатранспорта республики, насколько мне известно, уже не совсем новый. Поставки новой техники идут нерегулярно, как будет складываться ситуация?

— Это, в основном, самолеты Ан-2 и вертолеты. С вертолетами у нас ситуация более-менее нормальная, так как благодаря лизинговым программам прошло серьезное обновление парка. Будем поддерживать летную годность Ан-2, пока не начнется масштабное производство самолетов «Байкал», которые должны прийти им на смену. Республика будет одним из самых активных эксплуатантов этих самолетов.

— Вопрос о газификации: раньше регион сам занимался газификацией, теперь это общая программа Газпрома. Что поменялось для республики, может быть, газ теперь придет в те районы, которые раньше не рассматривались? И у Якутии есть несколько своих компаний, которые не подконтрольны «Газпрому», не думал ли регион о передаче того же «Сахатранснефтегаза» на баланс «Газпрома», чтобы не нести затраты на обслуживание?

— Якутия многие годы была одним из немногих регионов страны, где самостоятельно проводилась газификация. Большое количество населенных пунктов газифицировано именно за счет бюджета республики. Сейчас, благодаря программе социальной газификации, обеспечение газом населенных пунктов вдоль «Силы Сибири» ускорилась. Эти федеральные программы позволят газифицировать дополнительно порядка 30 населенных пунктов в Якутии. Это очень важно, так как касается десятков тысяч людей.

У нас с «Газпромом» хорошие партнерские отношения. В октябре 2021 года мы все свои пожелания с руководством «Газпрома» обсудили, достигли договоренностей, которые сейчас все выполняются, несмотря на внешние факторы. Компания взяла на себя затраты по проектированию и газификации населенных пунктов в Олекминском, Алданском и Нерюнгринском районах. Работа эта уже идет.

Но территория Якутии гораздо обширнее, чем путь «Силы Сибири». Важно, что республика не остановила собственные программы. Сегодня «Сахатранснефтегаз» тоже активно занимается социальной газификацией в рамках республиканской инвестиционной программы — и в городе Якутске, и в сельских районах. Я считаю, что компания хорошо работает, справляется с поставленными задачами. Почти полмиллиона людей сегодня снабжается газом благодаря «Сахатранснефтегазу», мы видим перспективы развития, причем, не только по транспортировке, но и по переработке газа. Считаю, что как раз в ближайшие годы компания должна активнее заниматься проектами создания производства сжиженного природного газа и перехода на газомоторное топливо у нас в республике.

— Одной из отраслей, которая попала сейчас во внимание руководства страны, стала IT-индустрия. У Якутии в этой сфере есть много наработок. Какие видите здесь перспективы как для компаний, уже давно присутствующих на рынке, так и для стартапов и для процесса подготовки специалистов? Что Якутия может предложить стране в этом направлении в части импортозамещения?

— Безусловно, мы — лидеры Дальнего Востока в области IT-индустрии: 85% экспорта IT-услуг с Дальнего Востока — это Якутия. Что касается оттока специалистов, который произошел по всей стране, это — нормальный процесс, поскольку сама по себе профессия предполагает высокую мобильность, возможность работы из любой точки мира. Нашу республику это также коснулось, но счет идет на десятки людей, а в отрасли работает 3800 человек.

Уход западных IT-продуктов с российского рынка открывает большие возможности для наших специалистов. Отрасль стала еще более востребованной и перспективной. Но еще раз говорю, что мы должны усиливать ее поддержку.

Я очень рад, что на федеральном уровне принимаются серьезные меры поддержки IT-компаний и специалистов. Со своей стороны мы тоже разработали пакет мер именно для IT-индустрии. Мы сейчас докапитализируем Республиканскую венчурную компанию. За счет этих средств будут выдаваться льготные займы и «посевные» инвестиции нашим IT-стартапам. Мы будем поддерживать и наши экспортоориентированные IT-компании, и те, которые будут работать на импортозамещение. Такие у нас тоже есть. Например, недавно мы показывали Юрию Петровичу Трутневу (вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО — ИФ) одну из компаний, которая работает в сфере искусственного интеллекта в медицинских технологиях.

Одним из базовых условий получения поддержки будет сохранение рабочих мест. Кроме того развитие бизнеса позволит нанимать и новых сотрудников.

Пока в валовом продукте региона IT-отрасль занимает небольшой объем, но с точки зрения борьбы за сохранение и развитие человеческого капитала, я считаю, что это очень важная отрасль, которой мы будем заниматься и поддерживать дальше.

— На фоне непростой экономической ситуации тема ковида ушла на второй план. Тем не менее, какова сейчас ситуация в республике, все ли ограничения уже сняты?

— У нас остался минимум ограничений: это — масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция общественных мест и детских образовательных организаций, предъявление QR-кода при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях и согласование с Роспотребнадзором проведения массовых мероприятий с участием более 500 человек.

При этом в республике продолжается массовое тестирование граждан, с этим связано большое количество выявляемых случаев — порядка 200-300 в сутки. Меняется и география распространения: раньше 70-80% новых случаев фиксировались в городе Якутск, сейчас в столице выявляется всего 20-25%, остальное — это районы. Массовое тестирование позволяет на ранних стадиях выявлять заболевших, минимизировать число тяжелых случаев, позволяет эффективно лечить людей на местах, что очень важно с учетом наших расстояний и труднодоступности.

-Еще одним из вызовов для Якутии является природная стихия. Я знаю, что в регионе уже начали готовиться к пожароопасному сезону. Какие мероприятия еще предстоит провести? Что изменилось в подготовке в сравнении со сложным 2021 годом?

— По прогнозу метеослужбы предстоящее лето по погодным условиям не сильно отличается от прошлогоднего, поэтому нам надо быть готовыми к сложному пожароопасному сезону. Подготовка идет полным ходом.

Большую поддержку республика получает со стороны правительства России. В первую очередь значительно — в 5,6 раза по сравнению с прошлым годом — было увеличено финансирование за счет федерального бюджета. Будет выделено почти 1,6 млрд руб. Практически в 3 раза увеличен объем средств из республиканского бюджета: предусмотрено порядка 1,2 млрд рублей на предотвращение и тушение пожаров.

Но вопрос — не только в деньгах, но и в том, чтобы их эффективно использовать. Почти в два с лишним раза мы увеличили штатную численность лесопожарных формирований — авиационной лесной охраны и наземных служб, закуплено большое количество техники, открыты новые авиаотделения, в том числе, в арктических и восточных районах.

Проводится серьезная перегруппировка, подготовка сил. По всем районам республики проводим учения по подготовке к пожарам. К сожалению, в ряде районов мы видим недопонимание серьезности ситуации, поэтому там будут проводиться повторные учения и проверки.

Подход к тушению пожаров серьезно изменился и на федеральном уровне. Минприроды, Рослесхоз, МЧС оказывают нам поддержку и помощь. В этом году мы уменьшили на 10 млн гектаров так называемую зону контроля — ту зону, где пожары можно не тушить, если нет угрозы населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры. В этом нас активно поддержал министр природных ресурсов Александр Козлов. Главная задача, которая поставлена — мы должны в 2022 году минимум на 50% сократить площадь, пройденную пожарами по сравнению с 2021 годом. Будем за это бороться.

— В прошлом году на уровне президента и председателя правительства вы поднимали вопрос о создании в республике регионального центра по тушению пожаров, по аналогии с Красноярским. Если ли какие-то шаги в этом направлении?

— Принято решение пока не создавать отдельный центр, а увеличить численность уже существующей в республике службы. Эта задача выполняется, штатная численность профильных подразделений увеличена более чем в два раза. На Дальнем Востоке тоже кратно увеличилась численность работников авиалесоохраны. С самого начала пожароопасного сезона эти силы будут сосредоточены в Якутии. МЧС России подтвердило на встрече с Юрием Петровичем Трутневым, что по мере приближения сезона лесных пожаров, в республику будет перебазироваться авиация спасательного центра «Север». Подключение федеральных сил с самого начала сезона необходимо для сдерживания стихии и сокращения площадей пожаров.

— Айсен Сергеевич, 27 апреля республика отметит важную дату — 100-летие образования Якутской АССР. Какие мероприятия приурочены к юбилею?

— Столетие республики, столетие ЯАССР — это важная веха в нашей истории, это не просто повод оглянуться в прошлое и посмотреть на настоящее. Это, на самом деле, повод задуматься о будущем. Какой путь мы уже прошли, и как будем развиваться дальше? Какую роль играет и будет играть республика в судьбе нашей великой страны? Какой должна быть жизнь людей здесь, в крайне непростых, пожалуй, самых суровых на планете природных условиях?

Один из важных аспектов подготовки — это наследие юбилея. Это, например, 100 социальных объектов, которые мы строим в эти годы. Среди них — крупнейший кардиологический центр в Якутске, который примет первых пациентов в День республики. Еще одним вкладом в будущее республики стала программа «100 талантов Якутии», по которой сейчас более 500 лучших студентов обучаются в ведущих вузах нашей страны по самым разным специальностям, начиная от культуры, заканчивая горной промышленностью.

В этом году у нас реализуется программа «Дети столетия». Каждая семья, в Якутии, где родился ребенок, получает целевой капитал 100 тыс. рублей.

Хотим в этом году достичь важной цифры — 1 миллион якутян. Это станет лучшим подарком и для республики, и для страны. Сейчас в республике живет 990 тыс. человек. Якутия стабильно входит в состав регионов с высокими показателями рождаемости. Плюс — рост идет за счет положительной миграции. Мы — единственный регион Дальнего Востока, куда приезжает на постоянное место жительства больше людей, чем уезжает. Пока — только мы, но, я уверен, что таких регионов будет больше.

Столетие Якутии — одно из важнейших событий на Дальнем Востоке в этом году. Праздновать юбилей мы будем, несмотря ни на какие трудности. История Якутия — значимая часть истории России, и 100-летие ее автономии в составе Российской Федерации важная дата для всей страны.