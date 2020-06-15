Айсен Николаев решил поддержать выпускников

За органами местного самоуправления совместно с Министерством образования и науки Якутии стоит задача по формированию списка выпускников, которым предоставят единовременные выплаты к окончанию школы. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе совещания с главами муниципальных районов и городских округов по эпидемиологической ситуации, передает ЯСИА. «Для поддержки наших выпускников мною принято решение о предоставлении единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей выпускникам 11-х классов. Эта мера коснется порядка 8 тыс. выпускников. Порядок предоставления выплат, надеюсь, будет утвержден уже сегодня. Следует организовать эту работу на местах в кратчайшие сроки, чтобы дети могли получить выплаты в ближайшие дни. Учебный год проходил для них весьма в непростых условиях, и ЕГЭ они будут сдавать в условиях новых санитарно-эпидемиологических требований, поэтому детей необходимо поддержать и морально, и материально», — отметил Айсен Николаев. Кроме того, в ходе совещания глава республики сообщил, что к проведению медицинского наблюдения за детьми, выезжающими в районы республики, будут привлекаться медработники школ и детских садов. Соответствующее поручение было дано Министерству образования и науки Якутии.

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