22.10.2021
13:10
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Официально

Айсен Николаев решает

Глава Якутии вместе с вице-премьером Ольгой Балабкиной и вновь назначенной и.о. министра здравоохранения Леной Афанасьевой посетил медицинские учреждения Якутска. По сообщениям в соцсетях, руководство республики сегодня обдумывает решение о сроках локдауна из-за короновируса.
В своем тгк Глава Якутии написал:
— С заместителем Председателя Правительства республики Ольгой Валерьевной Балабкиной и и.о. министра здравоохранения Леной Николаевной Афанасьевой проводим объезд строящихся и действующих медицинских учреждений.

Фото: Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал.
Источник: Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал.
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