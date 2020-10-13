13.10.2020
16:43
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Якутск

Айсен Николаев рекомендовал мэру Якутска…

Глава Якутии Айсен Николаев рекомендовал главе города Якутска, в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения, обеспечить ежедневный контроль за текущей деятельностью МУП «Ритуал».

Об этом сообщает на своем канале в Телеграм Ольга Балабкина.

Источник: https://t.me/balabkinaov
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