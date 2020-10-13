Айсен Николаев рекомендовал мэру Якутска…

Глава Якутии Айсен Николаев рекомендовал главе города Якутска, в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения, обеспечить ежедневный контроль за текущей деятельностью МУП «Ритуал». Об этом сообщает на своем канале в Телеграм Ольга Балабкина.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх