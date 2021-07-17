Айсен Николаев: Реализация проекта абсолютно необходима для нашей республики

Строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи – один из важнейших федеральных проектов, реализуемых на территории Якутии. Об этом в ходе очередного Республиканского оперштаба по строительству заявил глава региона Айсен Николаев.

После судоверфи «Звезда» Жатайская судоверфь является вторым крупным инфраструктурным проектом, реализуемым на территории Дальнего Востока.

«Реализация проекта абсолютно необходима для нашей республики, в первую очередь, для реновации судов речного флота, работающих в Ленском бассейне», — подчеркнул Айсен Николаев.

На объекте были серьёзные отставания, но после принятия оперативных мер со стороны регионального правительства и руководства судоверфи, подрядчики нарастили темпы и практически входят в график.

Теперь главной задачей, по мнению главы региона, остаётся закрытие теплового фона крупного инфраструктурного объекта до начала отопительного сезона.

«Мы считаем, что это вполне возможно. Сегодня решена главная задача по обеспечению поставки металлоконструкций. Вы помните, что после резкого повышения цен на металлоконструкции были определённые проблемы с его поставкой, которые сейчас решены», — отметил глава.

В ходе совещания Республиканского оперштаба по строительству также рассмотрены вопросы строительства самого судоремонтного завода, кадровой политики, создания социальной инфраструктуры для работников Жатайской судоверфи.

Так как строительство высокотехнологичной судоверфи является новой отраслью экономики региона, большое внимание руководство и правительство республики уделяют вопросам массовой подготовки и обучения специализированных кадров в институтах и учреждениях профессионального образования.

Наряду с этим в городском округе «Жатай» планируется создание социальной инфраструктуры – служебного жилья для работников судоверфи и общежития.

По всем рассмотренным вопросам глава Якутии Айсен Николаев дал поручение в адрес регионального правительства, лично премьера Андрея Тарасенко, вести самый строгий контроль за реализацией всех проектов.