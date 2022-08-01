Айсен Николаев рассмотрел вопросы развития Горного улуса

Глава Якутии Айсен Николаев провел рабочую встречу с главой Горного улуса Никитой Андреевым. Рассмотрены вопросы кормозаготовительной кампании, сельского хозяйства, социальной газификации, строительства социальных объектов Горном районе.

По словам Никиты Андреева, в следствии прошлогодних пожаров и обильных дождей в начале лета в этом году в районе подтоплено порядка 40% сенокосных угодий, есть трудности по транспортировке и перебазировке хозяйств. Тем не менее заготовлено сена порядка 20% от плана, что выше показателя за аналогичный период прошлого года. «Мы будем стараться максимально заготовить корма на территории нашего района», — сказал Андреев.

Ил Дархан поручил следить за исполнением плана социальной газификации в Горном районе. Так, по программе Комплексного развития сельских территорий проведены газопроводы-стояки к более чем тысяче домохозяйств. В настоящее время необходимо совместно с администрациями поселений ускорить решение вопросов подключения. Здесь оказывается помощь со стороны республиканских Министерства промышленности, Минтруда. В частности, выделены финансовые средства для поддержки малообеспеченных и отдельных категорий граждан на газификацию жилого дома.

Рассмотрены вопросы строительства новых социальных объектов в районе. Благодаря поддержке полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева решен вопрос финансирования строительства многофункционального спортивного комплекса в селе Бясь-Кюёль.

Всего на реализацию проекта будет выделено 430 млн руб., из них 395 млн руб. составят федеральные средства единой субсидии. 100 млн руб. республика получит уже в этом году.

Проект включается в себя дом культуры, библиотеку, спортивный зал, административные помещения для общественных организаций, субъектов малого бизнеса, отделение почты, администрации наслега. В июле этого года в селе началось строительство новой школы на 150 мест. Учебное заведение будет полностью оснащено учебно-лабораторным оборудованием, компьютерами, интерактивными досками.