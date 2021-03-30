Айсен Николаев рассмотрел вопросы дальнейшей газификации республики

Глава Якутии Айсен Николаев сегодня, 30 марта, провел совещание по вопросам дальнейшей газификации республики и надежности газоснабжения.

В Якутии на сегодняшний день построено более 2700 км магистральных газопроводов (МГ) и около 5000 км распределительных сетей. Число газифицированных наслегов составило 104 единиц в 10 муниципальных районах, газифицировано 626 объектов социальной инфраструктуры.

Во вступительном слове Айсен Николаев отметил важное значение газификации для повышения качества жизни и сельского, и городского населения. За последние годы принят ряд решений на уровне Правительства РФ и Правительства региона по линии газификации Дальнего Восток, и республики, которые в настоящее время реализуются, в том числе и по магистральному газопроводу «Сила Сибири».

По словам руководителя региона, необходимо продолжить дальнейшую газификацию населенных пунктов заречной, вилюйской групп районов с применением новых подходов, в том числе использовать сжиженный природный газ для газификации удаленных населенных пунктов. В ближайшее время Правительство Якутии должно решить вопрос перевода на автономную газификацию пилотного населенного пункта – села Качикатцы Хангаласского улуса – для дальнейшего тиражирования в республике.

Глава Якутии подчеркнул, что на постоянном контроле должны держать вопросы обеспечения надежности магистральных газопроводов.

С основной информацией по рассматриваемым вопросам выступил министр промышленности и геологии Максим Терещенко. В среднесрочной перспективе планируется завершение газификации населенных пунктов республики, начатой в прошлый период. В рамках Программы перехода с централизованного на индивидуальное газовое отопление в газифицированных населенных пунктах на 2020-2024 гг. запланирован переход на газовое отопление 1898 домовых хозяйств в семи пилотных населенных пунктах Чурапчинского, Вилюйского и Горного районов республики. Будут реализованы мероприятия по ликвидации дефицита пропускной способности и подключении новых объектов капитального строительства к сетям газораспределения в ГО «город Якутск», а также в Намском, Мегино-Кангаласском и Вилюйском улусах.

Минпромгеологией РС (Я) совместно с АО «Сахатранснефтегаз» определен перечень подлежащих газификации населенных пунктов, расположенных вблизи от магистральных газопроводов в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Вилюйском районах. Кроме этого, предусматривается реализация совместной с ПАО «Газпром» Программы развития газоснабжения и газификации республики на период 2021-2025 гг.

О газификации объектов коммунального хозяйства и энергетики, включая пилотные населенные пункты сообщил министр ЖКХ и энергетики Вячеслав Емельянов. В настоящее время в республике 33% от общего числа котельных работают на газовом топливе, 49% — на угле. За 2019-2020 гг. построено и реконструировано 8 котельных с переводом на газовое топливо в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском улусах. В среднесрочной перспективе за 2021-2024 гг. планируется строительство и техническое перевооружение 24 котельных в Горном, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском и Олекминском районах.

В пилотном населенном пункте с. Качикатцы в этом году должны построить пункт приема, хранения и регазификации СПГ и завершить техперевооружение котельной. На территории республики в перспективе возможен перевод на потребление сжиженного газа 48 объектов теплоснабжения в 8 районах республики. Перечень объектов может быть скорректирован и перевод котельных целесообразен в случае экономической эффективности.

О проводимой работе по обеспечению надежности газового хозяйства проинформировал генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников. В 2021 году намечается ввод в эксплуатацию новой газофракционной установки на Якутском ГПЗ, позволяющая производить дополнительную осушку магистрального газа и увеличить выработки СУГ до 16 тыс.тн. в год. Также будет введена в строй новая головная газораспределительная станции г. Якутска производительностью 240 тыс.м3/час взамен устаревшей ГРС столицы, введенной в эксплуатацию в 1967 году.

В текущем году будет введен в эксплуатацию 40 км 2-ой резервной нитки МГ «Кысыл-Сыр — Вилюйск-Верхневилюйск». Для обеспечения безопасной эксплуатации подводного перехода магистрального газопровода через р. Лена проводятся берегоукрепительные мероприятия. Предусматривается замена и реконструкция участков МГ «Кысыл-Сыр – Мастах – Берге – Якутск» общей протяженностью 15 км; газораспределительных сетей в 17 км, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в г. Якутске. Будут произведены реконструкция и ремонт 16 газораспределительных станций и 13 газорегуляторных пунктов. Начнутся проектные работы по строительству объекта обеспечения надежности Ленского района «Магистральный газопровод Отраднинское ГКМ – АГРС г. Ленск Ленского района (2 нитка)».

Руководитель компании отметил приоритетные задачи АО «Сахатранснефтегаз», требующих особого внимания. Для обеспечения надёжности газоснабжения необходимо предусмотреть строительство «Магистрального газопровода «Кысыл-Сыр — 84 км» с последующим присоединением к объекту «Газопровод Средневилюйское газоконденсатное месторождение — Мастах — Берге — Якутск», 3-я нитка.

В декабре 2020 года принято решение по рассмотрению целесообразности реализации проекта газификации Накынского месторождения. Предлагается проект по переводу тепло и электроснабжения основной производственной площадки Нюрбинского ГОК на газ Среднетюнгского газоконденсатного месторождения с возможностью ежегодной добычи до 45 млн м3, наличием УКПГ и необходимым внутрипластовым давлением для транспортировки.

Алексей Колодезников далее сообщил о проблеме дефицита пропускной способности в Якутске, в Намском, Мегино-Кангаласском и Вилюйском улусах.

В целях обеспечения технической возможности подключения новых объектов капитального строительства в г. Якутске и пригородах к сетям газораспределения в 2019 году Правительством РС(Я) совместно с ГО «город Якутск» решено разработать поэтапный план-график Схемы газоснабжения низкого давления столицы и пригородов на период 2020-2022 гг.;

Он также проинформировал о принятых мерах по решению вопроса бесхозяйных газовых сетей. Общее количество бесхозяйных газовых объектов на сегодня в республике составляет 7841 единиц. Разработаны и утверждены Планы мероприятий по оформлению бесхозяйных газовых объектов в муниципальную собственность г. Якутска и Намского района, на период с 2019-2027 годы.

Подводя итоги совещания, Айсен Николаев указал на необходимость разработки четкого алгоритма реализации всех мероприятий газификации республики, в том числе осуществить перевод котельных на газовое топливо, синхронизировать планы с газовыми компаниями.

Глава республики подчеркнул важность мероприятий, направленных на обеспечение надежности газоснабжения, газификации индивидуального жилого сектора и усиления программы оказания единовременной адресной материальной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан на газификацию индивидуальных жилых домов. Айсен Николаев поручил увеличить объемы субсидирования малоимущих категорий граждан от 100 тыс. рублей до 150 тыс. рублей в связи с подорожанием стоимости оборудования.