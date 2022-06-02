Айсен Николаев рассмотрел спектр развития колымской группы районов

Айсен Николаев провел совещание по социально-экономическому развитию Верхнеколымского, Среднеколымского и Нижнеколымского районов. Глава Якутии заслушал предложения глав районов, членов кабмина и обозначил новые задачи, касающиеся строительства жилья, дорог, инфраструктурных и социальных объектов, развития сельского хозяйства.

«С каждым годом тема Арктики у нас становится более актуальной. Безусловно, наша главная задача – это обрести устойчивость по всем направлениям жизни, чтобы с одной стороны сберечь ценности в условиях быстро меняющегося мира, а с другой – сохранить и приумножить человеческий капитал, сделать все, чтобы наша якутская Арктика развивалась быстрыми темпами», — сказал Айсен Николаев.

Одним из важных направлений развития колымской группы районов глава республики назвал взаимодействие с соседними регионами РФ. Речь идет о наращивании поставок угля с Зырянского угольного разреза и нефтепродуктов с филиала Саханефтегазсбыта в Черском в соседние регионы.

Важной задачей при этом станет развитие Зеленомысского речного порта в Нижнеколымском районе, который является перевалочной базой для предприятий.

«Зеленомысский речной порт имеет возможность принимать морские суда, идущие по трассе севморпути. В ближайшие годы значимость порта будет кратно возрастать в связи с вводом в Чукотском автономном округе месторождения Песчанка и развитием Зырянского угольного разреза, а также с развитием тех проектов, которые реализовываются в Билибинском районе Чукотки. Кроме того, компания KAZ Minerals заинтересована в наращивании сотрудничества с нашими республиканскими компаниями. Это и развитие Зеленомысского речного порта, и Нижнеколымской нефтебазы Саханефтегазсбыта для переработки и хранения нефтепродуктов», — отметил глава.

Айсен Николаев подчеркнул, что актуальным становится и вопрос строительства круглогодичной автомобильной дороги от Зеленомысского речного порта до границы с Чукотским автономным округом. Он поручил ускорить доработку инвестиционного плана, финансовой модели, уточнить долю участия государства и потенциального инвестора — компании KAZ Minerals.

Отдельно он остановился на вопросах развития малых поселков, а также распорядился поменять подходы в реализации программы переселения из аварийного жилья, которое в колымских районах реализовывается медленно. В частности, он дал поручение рассмотреть возможность развития индивидуального жилого строительства.

«Зачастую вместо того, чтобы построить новое жилье, людям дают компенсации. Просто раздать деньги – это неправильно. В том же Среднеколымском районе потребность в новом жилье у местных жителей есть, но оно не строится. Там, где люди хотят жить, нам надо обязательно строить. В частности, ИЖС с компенсацией транспортных расходов, материалов. Здесь подходы нужно менять», — сказал Айсен Николаев.

На совещании были затронуты и вопросы здравоохранения. По словам главы республики, необходимо создание модели арктической медицины, которая будет предполагать развитие телемедицинских консультаций, мобильной диагностики, выезды мобильных бригад из Якутска. Это станет отдельным направлением работы Минздрава Якутии.

Говорили и о сельском хозяйстве, где необходимо решать вопросы обеспечения местной кормовой базой, субсидирования, доставки концентрированных кормов, завоза крупного рогатого скота.

Напомним, по всем государственным программам в прошлом году на развитие Арктики было направлено свыше 5 млрд рублей. Расширены программы субсидирования авиабилетов с охватом всех жителей арктических районов, стартовала реализация схемы доставки продовольственных товаров, строятся торгово-логистические центры, которые до 2025 года должны появиться во всех 13 арктических районах.