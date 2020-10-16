Айсен Николаев рассмотрел ход реализации проекта «Эффективный регион»
Глава Якутии Айсен Николаев 16 октября провёл рабочее совещание по рассмотрению предварительных итогов хода реализации проекта «Эффективный регион», направленного на внедрение технологий бережливого производства в государственной и социальной сфере. Проект реализуется Правительством республики совместно с Госкорпорацией «Росатом».
Айсен Николаев отметил, что одним из наиболее эффективных и доступных инструментов для повышения производительности труда во всех сферах экономики, качества предоставляемых гражданам государственных и муниципальных услуг, является использование методов бережливого производства. Для решения этих приоритетных задач в прошлом году Якутия вступила в проект «Эффективный регион», который Госкорпорация «Росатом» на протяжении нескольких лет успешно реализует по всей стране.
«Проект очень интересный, он предусматривает совершенствование рабочего процесса, выявление и устранение потерь для достижения максимального эффекта в производственной, хозяйственной, финансовой и экономической деятельности предприятий и организаций. Но главная ценность проекта – это внедрение новой культуры управления», — отметил Глава региона.
В качестве пилотных площадок в республике были определены четыре предприятия: ГУП «ЖКХ РС (Я)», АО «Водоканал», АО «Якутская птицефабрика», ПАО «ЛОРП».
В этом году число организаций, внедряющих методы бережливого производства на территории Якутии, вошли еще 16 предприятий, а количество проектов, заявленных ими для реализации в рамках проекта «Эффективный регион», составляет свыше 30-и. В 13-и исполнительных органах государственной власти определены проекты по улучшению рабочих процессов.
В ходе совещания рассмотрены проекты, разработанные Министерством финансов, Министерством физической культуры и спорта, Отделением Пенсионного Фонда РФ по РС (Я), Управлением образования городского округа «город Якутск», Якутским автодорожным техникумом.
Представитель Госкорпорации «Росатом» Олег Поляков отметил, что, несмотря на пандемию, республика в рамках участия в проекте «Эффективный регион» ведет достаточно активную работу. «Учитывая, что цикл внедрения проектов длится шесть месяцев, в настоящий момент 13 проектов по шести организациям уже закрыты. Целевой показатель эффективности Якутии в целом составляет 93%», — сообщил Поляков.
Как отметили стороны, при вовлеченности всех заинтересованных сторон, правильной постановке задач проект позволит повысить показатели производительности труда и удовлетворённости граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг.
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