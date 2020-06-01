Рассмотрена экономическая устойчивость предприятий ЖКХ и энергетики

Глава Якутии Айсен Николаев 1 июня в рамках заседания регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики рассмотрел деятельность предприятий энергетики и коммунального комплекса республики: ГУП «ЖКХ РС (Я)», ПАО «Якутскэнерго», АО «Сахаэнерго», АО «Саханефтегазбыт», АО «Сахатранснефтегаз».

«От экономической стабильности данных предприятий напрямую зависит жизнедеятельность республики в целом. Мы должны сделать всё необходимое для того, чтобы в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции не только обеспечить их бесперебойную деятельность, но улучшить их производственные показатели», — подчеркнул Айсен Николаев, обращаясь к участникам совещания.

В режиме видеоконференцсвязи руководители ГУП «ЖКХ РС (Я)», ПАО «Якутскэнерго», АО «Сахаэнерго», АО «Саханефтегазбыт», АО «Сахатранснефтегаз» доложились о текущем состоянии дел и принимаемых мерах по обеспечению стабильного функционирования предприятий. Среди проблемных вопросов они озвучили снижение сбора платежей с предприятий и физических лиц за потребление энергоресурсов, тепло- и газоснабжение, перенос сроков реализации и сокращение объёма расходов ремонтных и инвестиционных программ, рост дебиторской задолженности и увеличение затрат на профилактические мероприятия.

Как сообщил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков, сложившаяся ситуация, связанная с распространением короновирусной инфекции, непосредственным образом повлияла на деятельность компании. С конца марта текущего года общество несет серьёзные потери по части сбора платежей за отпущенные энергоресурсы. Сборы за электрическую энергию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле снизились на 34%, в мае — на 22%. Ряд проблемных вопросов компания решает совместно с ПАО «Русгидро».

У ГУП «ЖКХ РС (Я)» за апрель текущего года сборы платежей с физических лиц снизились на 24%. При этом генеральный директор предприятия Виталий Чикачев отметил, что ГУП «ЖКХ РС (Я)» включено в перечень системообразующих предприятий российской экономики и претендует на получение господдержки.

АО «Сахатранснефтегаз» в 2020 году планирует сохранить объём поставок газа конечным потребителям на уровне 1 574,8 млн кубометров. АО «Сахаэнерго» и АО «Саханефтегазсбыт» озвучили необходимость субсидирования части затрат на досрочный завоз топливно-энергетических ресурсов в районы Крайнего Севера. Для снижения влияния негативных факторов на финансово-хозяйственную деятельность АО «Сахаэнерго» планирует снизить операционные расходы на 57 млн рублей.

По итогам совещания Айсен Николаев отметил, что рассмотрение текущей деятельности предприятий коммунальной отрасли и энергетики показало, что у каждого предприятия имеются свои проблемные вопросы, но они больше носят текущий характер. «У предприятий коммунального комплекса и энергетики республики проблемы связаны с тарифной политикой, неплатежами предприятий и населения за потребленные энергоресурсы, не отрегулированностью предоставления субсидий. Эти вопросы бьют по организациям коммунального комплекса гораздо больше, чем последствия коронавируса. Поэтому в рамках работы оперативного штаба необходимо также заниматься решением текущих вопросов данных предприятий», — подчеркнул по итогам рабочего совещания Айсен Николаев.