Айсен Николаев расскажет о цифровой трансформации Якутии

15 июля, в 21:00 состоится встреча с главой республики Айсеном НИКОЛАЕВЫМ на тему: «Цифровая трансформация Якутии. От первого лица» в рамках проекта «Цифровой алмаз» Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС.

За последнее десятилетие Якутия добилась значительного прогресса в цифровизации и внедрении информационных технологий и по этому показателю опережает многие российские регионы. Сейчас Якутия экспортирует 75% ИТ-услуг на Дальнем Востоке. В ИТ-отрасли республики уже работают примерно 1500 специалистов. К 2024 году их станет несколько раз больше, до 10 000 человек.

О том, как Якутия смогла найти свой уникальный путь развития в цифровой трансформации, рассказано в фильме «Цифровой алмаз». Фильм послужил стимулом провести серию онлайн-встреч с людьми, которые внесли личный вклад в развитие «цифры» в регионе.

Встреча с главой Якутии будет посвящена достижениям в развитии высоких технологий. Многие гости проекта «Цифровой алмаз» и практически все жители Якутии согласны с тем, что Айсен Сергеевич Николаев является главным инициатором цифровизации на Дальнем Востоке. В одном из своих интервью Айсен Сергеевич напрямую связал необходимость развивать «цифру» с климатическими и географическими условиями Якутии:

«Цифровизация экономики — это то, что позволит ликвидировать те природные особенности, которые у нас существуют. Затраты на производство той или иной материальной продукции просто априори будут выше, чем в других регионах. Любая наша продукция, которая будет производиться, она становится неконкурентоспособной, но только при цифровизации мы можем здесь производить ту продукцию, которая может продаваться по всему миру».

Трансляция встречи пройдет на сайте проекта “Цифровой алмаз” (цифровойалмаз.рф), на YouTube-канале Центра подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС, на сайте ежедневного онлайн-издания Digital Russia и на портале piter.tv Первого цифрового телевидения Санкт-Петербурга. У зрителей будет возможность задать вопросы участникам беседы в прямом эфире.