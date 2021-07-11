11.07.2021
15:16
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Светская хроника

Айсен Николаев рассказал об особенном

Сегодня в России отмечается День рыбака. Как известно, у каждого настоящего рыбака найдется пара — тройка хороших рассказов о любимом занятии.

Глава Якутии Айсен Николаев поведал своих подписчиков о том, кто его приучил к рыбалке и какое место занимает она в его душе: «Помню, как в детстве мой дедушка брал меня с собой рыбачить. Это было особенное время. Мы проверяли сети, снасти и ловили рыбу на удочку. Именно с этих пор я полюбил рыбалку, которая стала для меня настоящей отдушиной и временем единения с природой».

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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