Айсен Николаев рассказал о реализации в Якутии Плана…

В ходе прямого эфира на канале «Россия 1» с участием главы Якутии Айсена Николаева прозвучал вопрос о дополнительном финансировании из федерального бюджета в размере 15,5 млрд рублей на социальное развитие пяти дальневосточных регионов, сообщает ЯСИА.

Напомним, средства единой субсидии выделяются на 2019-2021 годы на реализацию планов социального развития центров экономического роста, при чём треть выделяемых средств – свыше 5 млрд рублей – направляется в Якутию.

Айсен Николаев отметил, что буквально на прошлой неделе выступал на заседании Правительства Российской Федерации от имени субъектов Дальнего Востока по этому вопросу, также тема развития центров экономического роста на Дальнем Востоке была основной в повестке совещания в Южно-Сахалинске, проведённого накануне премьером страны Дмитрием Медведевым.

«Эта программа действует с 2017 года. К сожалению, тогда при первичном распределении Якутии было выделено значительно меньше средств, на которые была построена 35 школа, начата реконструкция водозаборных сооружений и ремонт детской поликлиники в Нерюнгри, обновлена материально-техническая база шести колледжей Якутии. Став главой, постоянно стал поднимать вопрос перед полпредом Юрием Трутневым, чтобы Якутия была более шире представлена в этой программе. В этом году наша аргументированное предложение полностью поддержано, даны соответствующие поручения по выделению дополнительных 15 миллиардов рублей, в том числе, в первую очередь, Якутии», – сказал Николаев.

Глава региона отметил, что дополнительные ассигнования из федерального бюджета в размере свыше 5 млрд рублей будут направлены в основном на строительство трех социально значимых объектов. Это школа-сад в микрорайоне Кангалассы, круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления «Полярная звезда» в районе Табаги, а также республиканский кардиологический диспансер на 150 коек, ввод которого поможет достичь ключевых показателей национального проекта «Здравоохранение». Ввод современного высокотехнологичного кардиологического центра планируется до конца 2021 года.