Айсен Николаев рассказал о борьбе с лесными пожарами

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал о работе по тушению лесных пожаров в республике.

Ил Дархан отметил, что леса горят на значительной территории республики, поэтому на территории региона объявлен режим ЧС.

«Нам очень сильно помогают федеральные структуры. Из федерального бюджета дополнительно выделены практически полмиллиарда рублей на решение задач по оперативному тушению пожаров. Также принято решение о бесплатном питании за счёт федерального бюджета тех, кто занят на тушении пожаров. Это те решения, о которых я просил нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Благодаря его личной поддержке очень важный для республики вопрос, наконец-то, решился», — резюмировал Айсен Николаев.

Сегодня в республике тушат 22 пожара на территории 11 районов. Как как сказал Айсен Николаев, особо тяжёлая ситуация на северо-востоке Якутии.

«В последние дни была напряжённейшая ситуация в районе села Хонуу Момского улуса. Благодаря самоотверженной работе оперативного штаба на месте, добровольцев, сил, переброшенных туда, удалось переломить ситуацию. Сегодня можно говорить о локализации пожара в районе села Хонуу», — озвучил глава республики.

Вместе с тем на территории нескольких населённых пунктов пожары продолжаются. Потому, как сообщил Айсен Николаев, вертолет Ми-8 с водосливным устройством оставлен в Момском районе для дальнейшей работы.

«К сожалению, из-за сильной задымлённости борт вчера не смог вылететь на тушение пожаров, но надеемся, что в ближайшие сутки он выполнит свою работу. Сейчас наиболее тяжелая ситуация по Среднеколымскому району, где действуют 5 пожаров, которые могут угрожать населённым пунктам. Принято решение о переброске дополнительных сил в этом улусе», — сообщил глава региона.

«Это будет сделано в течение сегодняшнего дня. Ситуация по Сватаю чуть лучше, чем вчера. Всё-таки снижение температуры и силы ветра сыграло свою роль. Мы держим этот вопрос на постоянном контроле», — озвучил Айсен Сергеевич. Он добавил, что при необходимости на территорию Среднеколымского района и других улусов, где пожары могут представлять угрозу для населённых пунктов, на помощь будут переброшены дополнительные силы.

Глава республики сообщил, что из 22 пожаров, которые тушат на территории региона, 8 действуют в непосредственной близости от населённых пунктов. Также 4 из них тушатся в зоне контроля, так как в последующем они могут представлять угрозу для населённых пунктов.

«Хочу особо поблагодарить всех тех, кто занят на тушении пожаров. Это и работники Авиалесоохраны, Якутлесресурса, и спасатели, пожарники, добровольцы, и мобилизованные жители сёл. Благодаря их работе на сегодняшний день прямой угрозы для населённых пунктов республики не допущено», — подытожил Айсен Николаев.