Айсен Николаев рассказал, что думает о поправках в Конституцию

Глава Якутии, Секретарь ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Айсен Николаев в эфире телеканала «Якутия 24» подчеркнул, о важности принятия поправок к Конституции.

— …Минимальный размер оплаты труда, то что он не должен быть ниже прожиточного минимума, то что пенсии должны индексироваться постоянно <…> закрепление этих норм в Конституции как в основном законе нашей страны <…> это, на мой взгляд, важнейшая социальная функция поправок <…> Это приближение Конституции к проблемам обычного человека <…> Для регионов очень важны те поправки, которые предложил президент в части Государственного Совета <…> это закрепление повышения роли регионов в государственном устройстве нашей страны» — отметил Айсен Николаев в интервью Телеканалу «Якутия24».