17.12.2020
21:15
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Якутия

Айсен Николаев рад

Еще в конце ноября Айсен Николаев сообщил якутянам о появлении третьего участника в строительстве Ленского моста, но имя «величины крупнейшего масштаба» не было озвучено.

Айсен Николаев пока не раскрывает секрет

«Сегодня состоялось историческое событие, предопределившее судьбу Ленского моста – ПАО «Сбербанк» стал финансовым партнёром концессии по созданию мостового перехода!»- делится радостью глава Якутии на личной странице в Instagram.

«Вхождение Сбербанка в пул партнёров строительства Ленского моста подтверждает надёжность и национальный приоритет нашего проекта», — сообщает Айсен Николаев. И передает слова председателя правления Сбербанка Германа Грефа о том, что «сегодня замечательный день для якутов, для Якутии и для всей России».

Фото: https://www.instagram.com/p/CI5aYslpL8-/
Источник: https://www.instagram.com/p/CI5aYslpL8-/
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