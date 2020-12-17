Айсен Николаев рад

Еще в конце ноября Айсен Николаев сообщил якутянам о появлении третьего участника в строительстве Ленского моста, но имя «величины крупнейшего масштаба» не было озвучено.

«Сегодня состоялось историческое событие, предопределившее судьбу Ленского моста – ПАО «Сбербанк» стал финансовым партнёром концессии по созданию мостового перехода!»- делится радостью глава Якутии на личной странице в Instagram.

«Вхождение Сбербанка в пул партнёров строительства Ленского моста подтверждает надёжность и национальный приоритет нашего проекта», — сообщает Айсен Николаев. И передает слова председателя правления Сбербанка Германа Грефа о том, что «сегодня замечательный день для якутов, для Якутии и для всей России».