Айсен Николаев рад количеству выписанных пациентов

За последние сутки в Якутии выявлено 77 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За весь период в республике COVID-19 диагностирован у 3199 человек. Об этом сообщил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

Из 77 новых случаев 62 зарегистрировано в Якутске, 7 случаев – в Хангаласском, 5 – в Намском, 3 – в Вилюйском районе.

«В настоящее время в стационарах лечение проходят около 853 человека, 660 из которых – в Якутске. За последние сутки мы отмечаем один из лучших результатов по количеству выписанных пациентов – 122», – отметил Айсен Николаев.

По словам главы региона, крайне важно сохранить положительную динамику, когда количество выздоровевших превышает количество заболевших.

Продолжается работа с оперативными штабами районов, в которых наблюдается увеличение количества новых случаев. Отмечается, что большинство случаев в районах являются привозными. В связи с этим, глава Якутии обратился к жителям республики с просьбой помнить о необходимости строгого соблюдения мер профилактики. Как отметил Айсен Николаев, главам муниципальных образований и городских округов поручено усилить соблюдение ограничительных мер на местах.