22.09.2022
13:22
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Официально

Айсен Николаев работает в Олёкминском районе

Глава Якутии проверит ход строительства новых объектов и проведет совещание по социально-экономическому развитию района

Сегодня, 22 сентября, глава Якутии Айсен Николаев работает в Олёкминском улусе, где проведет совещание по социально-экономическому развитию района, передает ЯСИА.

Айсен Николаев также посетит в Амгино-Олёкминской средней общеобразовательной школе, в которой проведён капитальный ремонт по программе «Модернизация школьных систем образования», указано на официальном сайте главы и правительства республики.

Кроме того, руководитель региона проверит ход строительства взлётно-посадочной полосы аэропорта города Олёкминска, cпального корпуса Олёкминского специализированного дома интерната и 52-квартирного дома по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА
Источник: ЯСИА

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