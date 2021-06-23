23.06.2021
14:35
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Айсен Николаев работает в Нерюнгри

Глава Якутии Айсен Николаев находится с рабочей командировкой в Нерюнгринском районе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев.

По словам Ноева, в Нерюнгри Ил Дархан проверит реализацию программы переселения из аварийного жилья, ремонт дорог, а также ознакомится с ходом реконструкции аэропорта в Чульмане.

Фото: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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