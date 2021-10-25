Айсен Николаев работает в Москве

Глава Якутии в эти дни находится в рабочей командировке в Москве.

Айсен Николаев примет участие в заседании президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и в заседании Совета при заместителе Председателя Правительства РФ – Полномочном представителе Президента РФ в ДФО Юрии Трутневе.

Также в плане главы республики – участие в заседании Постоянной рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию (SDWG).