19.05.2022
16:21
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Экономика

Айсен Николаев работает в федеральных органах власти

Глава Якутии Айсен Николаев с рабочей командировкой находится в Москве. Об этом сообщает пресс-секретарь Ил Дархана Афанасий Ноев.   

В столице страны Айсен Николаев проведёт ряд рабочих встреч с руководителями федеральных министерств, ведомств и институтов развития по вопросам социально-экономического развития республики. 

Фото: Пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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