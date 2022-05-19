19.05.2022
16:21
181
Экономика
Айсен Николаев работает в федеральных органах власти
Глава Якутии Айсен Николаев с рабочей командировкой находится в Москве. Об этом сообщает пресс-секретарь Ил Дархана Афанасий Ноев.
В столице страны Айсен Николаев проведёт ряд рабочих встреч с руководителями федеральных министерств, ведомств и институтов развития по вопросам социально-экономического развития республики.
Фото: Пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
#АГиП РС(Я)#айсен николаев#Айсен Николаев работает в федеральных органах власти#Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)#республика саха (якутия)
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