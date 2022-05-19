Айсен Николаев работает в федеральных органах власти

Глава Якутии Айсен Николаев с рабочей командировкой находится в Москве. Об этом сообщает пресс-секретарь Ил Дархана Афанасий Ноев. В столице страны Айсен Николаев проведёт ряд рабочих встреч с руководителями федеральных министерств, ведомств и институтов развития по вопросам социально-экономического развития республики.

Фото: Пресс-службы Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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