Айсен Николаев: Работаем дальше!

В своем официальном Телеграмм-канале глава Якутии Айсен Николаев сообщает:

— Принимаю участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ДФО Юрии Петровиче Трутневе.

На заседании обсуждаем ряд вопросов, в том числе реформу контрольно — надзорной деятельности в регионах и подготовку к пожароопасному и паводкоопасному сезону следующего года.

Основные итоги рассмотрения на заседании Совета под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ, полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия Петровича Трутнева вопроса по подготовке к пожароопасному и паводковому сезону следующего года:

по нашей республике увеличено финансирование на охрану лесов от пожаров на 1 млрд. 170 млн. 159 тыс. рублей.

в том числе:

финансирование на тушение лесных пожаров увеличено на 309 млн. 406 тыс. рублей.;

также на 640 млн. 492 тыс. рублей увеличена сумма финансирования на авиапатрулирование;

дополнительно будет набираться 184 штатных единицы авиадесантников;

на берегоукрепительные работы на реке Вилюй в районе села Верхневилюйск в 2022-2024 годах из федерального бюджета будет выделено 700 млн.рублей.

Мои предложения о более упрощенном порядке введения ЧС федерального порядка при лесных пожарах, возможности заправки вертолетов на авиаплощадках, а также об увеличении противопожарных разрывов на особо опасных объектах и у населенных пунктов и их упрощенное обустройство получили поддержку у Юрия Петровича и министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Александровича Козлова. Спасибо!

Работаем дальше!