Айсен Николаев: Пусть детство юных якутян будет беззаботным и ярким!

Дорогие якутяне!

Сегодня мы отмечаем один из самых добрых и светлых праздников – День защиты детей!

Это праздник детей – самого дорогого, что есть в жизни человека, надежды и опоры каждой семьи, будущего всей страны.

Это праздник родителей и всех тех, кто помогает нашим детям достичь успехов и новых достижений в какой бы они не выбрали области.

Сегодня в нашей республике проживает более 286 тысяч детей. В меняющихся реалиях, особенно важно помнить, что на нас лежит огромная ответственность за их судьбу и здоровье.

Это не только миссия каждого родителя, но и главная задача органов власти, педагогов и общественности.

Для нас безопасность детей и их благополучие являются абсолютным приоритетом. Руководство республики делает многое, чтобы перед детьми были открыты все возможности для гармоничного развития вне зависимости от жизненных обстоятельств. В республике возводятся новые учреждения образования, центры отдыха и оздоровления, дополнительного образования, детские технопарки. Совершенствуются меры социальной защиты, оказывается поддержка семьям с детьми, ведётся планомерная работа по повышению благосостояния семей и многое другое.

Дорогие друзья! В этот замечательный праздник хочу призвать вас всех не оставаться равнодушными к судьбе подрастающего поколения!

Пусть детство юных якутян будет беззаботным и ярким! И мы, взрослые, должны сделать всё для того, чтобы дети были счастливы. Ведь оберегая наших детей – мы оберегаем будущее всей республики и страны в целом.

Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев