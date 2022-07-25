Айсен Николаев провёл экскурсию для студентов в музее мамонта

Глава Якутии Айсен Николаев провёл лекцию-экскурсию в Музее мамонта для студентов из Якутска и Луганской народной республики, организованную Российским обществом «Знание». Глава региона стал участником просветительского проекта, в рамках которого руководители проводят экскурсии для молодёжи в необычных и уникальных местах России.

Айсен Николаев обсудил со студентами не только историю создания единственного в мире музея мамонта и уникальных палеонтологических находок, но и основные векторы развития республики.

«Наука в Якутии имеет ярко выраженный прикладной характер. Настолько уникальны особенности нашего огромного региона, что любой вид деятельности, любая отрасль экономики, от сельского хозяйства до добычи полезных ископаемых, требует внедрения особенных разработок и технологий. Всё это нам может давать наука. Именно поэтому мы поддерживаем научно-технологическое развитие республики и считаем это одной из самых важных задач»,– сказал Айсен Николаев.

По словам главы региона, темпы развития современных технологий и скорость появления научных открытий дают все возможности для Якутии стать мировым центром исследований мамонтовой фауны и арктических исследований в целом. Всего на территории республики сосредоточено более 70% мировых запасов ископаемой мамонтовой кости и других остатков мамонтовой фауны.

Разработки якутских учёных внедряются в производство, социальные и экологические проекты. В свою очередь, промышленные и производственные компании становятся индустриальными партнёрами научных школ, в частности, в рамках Научно-образовательного центра «Север».

Говоря о промышленных проектах, глава республики отметил, что в своё время большую роль в освоении Южно-Якутского угольного бассейна сыграли специалисты из Донбасса. «Эти связи крепки и сегодня, наши угольщики, как и все якутяне, всей душой поддерживают братский Донбасс. Я считаю это очень важным с точки зрения преемственности традиций отрасли, дружбы и сотрудничества», – сказал Николаев.

Отвечая на вопрос студентов из ЛНР о перспективах самореализации в Якутии для молодых специалистов, Айсен Николаев отметил, что «Якутия – это то место, где действительно можно участвовать в уникальных проектах мирового масштаба, которые не реализуются больше нигде в мире – будь то промышленность, наука или креативные индустрии».

Участие в экскурсии приняли студенты из Луганска, а также учащиеся СВФУ имени Аммосова и активисты молодёжных движений.

Напомним, Российское общество «Знание» организовало познавательные лекции-экскурсии в разных точках страны с участием первых лиц регионов и крупных компаний. Участникам экскурсий открылись известные на весь мир точки притяжения и закрытые объекты, куда стремятся попасть миллионы людей: космодром Восточный, Долина гейзеров, барк «Крузенштерн», Константиновская батарея и другие.