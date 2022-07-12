12.07.2022
20:56
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Якутия

Айсен Николаев проводит КЧС по обстановке в Верхоянском улусе

Глава Якутии проводит заседание КЧС республики по вопросу паводковой обстановки в Верхоянском районе, сообщает тгк @YakutiaOpershtab

Фото: тгк @YakutiaOpershtab
Источник: тгк @YakutiaOpershtab

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