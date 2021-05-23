Айсен Николаев проверил строительство Онкологического диспансера

В рамках субботнего объезда объектов капитального строительства глава Якутии Айсен Николаев проверил ход строительства здания Онкологического республиканского центра с поликлиникой на 210 посещений в смену, стационаром на 180 коек и хозблоком.

Главе доложили, что строительство ведётся с опережением графика. Подрядчики – ООО «Адгезия» и ООО «Кинг – 95» – завершили возведение основного каркаса здания. Напомним, задачу ускорить темпы строительства столь важного для якутян объекта здравоохранения и ввести в максимально короткие сроки перед строителями поставил Айсен Николаев. По плану объект должен быть построен в 2023 году, но поставлена задача ввести его в 2022 году.

В данное время все монолитные работы завершены, в разных блоках онкоцентра идут работы по внутренней отделке, прокладке инженерных и групповых электрических сетей внутри перегородок, бетонированию лифтовой шахты, монтажу вентиляционных воздухоотводов, штукатурке внутренних стен. На стройке трудятся более 120 рабочих.

«Объект крайне важен для населения нашей республики. Онкологические центры строятся по поручению президента нашей страны Владимира Путина для улучшения качества жизни и здоровья людей», – сказал Айсен Николаев.

«Сегодня поставлена задача не только строительства крупнейшего объекта, но и кадрового оснащения, надо вести плановую работу по подготовке медицинского персонала к его открытию», – подчеркнул глава. Всего к открытию онкодиспансера потребуется 1025 работников – медицинского и вспомогательного персонала. Врачей готовят на базе кафедры онкологии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова и федеральных медицинских центров, в том числе Российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина Минздрава России и Московского научного исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена.

Параллельно ведётся работа по оснащению современным медицинским оборудованием.

Масштабный объект с общей площадью свыше 25 тысяч кв.м. финансируется в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».