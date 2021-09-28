Айсен Николаев проверил работы в Бясь-Кюель

Глава Якутии Айсен Николаев 28 сентября лично проверил ход аварийно-восстановительных работ в селе Бясь-Кюель Горного улуса.

Как доложил министр строительства Павел Кылатчанов, все строительные работы идут согласно плану-графику. На строительстве домов работают 234 человека. После ввода первого дома в эти дни поэтапно начнётся ввод остальных домов.

Айсен Николаев подчеркнул, что в организации строительства в таком отдаленном наслеге как Бясь-Кюель сыграла хорошая работа оперативного штаба правительства республики, помощь крупных компаний, как АЛРОСА и Роснефть, которые перечислили 200 млн и 25 млн рублей соответственно, а также помощь добровольческого штаба, который собрал почти 8 млн рублей и перечислил в районный Фонд помощи пострадавшим от пожара.

«Мы можем сказать, что срок ввода домов – к 15 октября – будет выдержан, и село Бясь-Кюель получит новый микрорайон с обновлённой инфраструктурой, уличным освещением и отремонтированной улично-дорожной сетью. Для фермерских хозяйств будут построены новые коровники. В целом этого удалось добиться благодаря поддержке президента России Владимира Путина и правительства страны, правительства республики и всех якутян», – заключил Айсен Николаев.